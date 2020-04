மாவட்ட செய்திகள்

பாணாவரம் பகுதியில் புதிய கொள்முதல் நிலையத்தை திறக்காததால் - 5 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் பாழாகும் அபாயம் + "||" + In the Pannavaram area, Inauguration of new Purchase Center - 5 Thousands of paddy is at risk

பாணாவரம் பகுதியில் புதிய கொள்முதல் நிலையத்தை திறக்காததால் - 5 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் பாழாகும் அபாயம்