மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை கண்டறிவதற்கான ரத்த பரிசோதனை கருவி ஓரிரு நாட்களில் வரவழைக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேட்டி + "||" + To detect coronary infection Blood test equipment Will be summoned in a couple of days

கொரோனா தொற்றை கண்டறிவதற்கான ரத்த பரிசோதனை கருவி ஓரிரு நாட்களில் வரவழைக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேட்டி