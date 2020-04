மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு தேவையின்றி வெளியே வரக்கூடாது - அமைச்சர் தங்கமணி வேண்டுகோள் + "||" + The civilians left the house Don't come out unnecessarily - Request from Minister Thangamani

