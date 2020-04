மாவட்ட செய்திகள்

பவானி பஸ் நிலையத்தில் உள்ள காய்கறி சந்தையில் கிருமி நாசினி சுரங்கப்பாதை - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் திறந்து வைத்தார் + "||" + Minister of Agriculture KC Karuppanan inaugurated the Disinfectant Tunnel at Vegetable Market at Bhavani Bus Stand

பவானி பஸ் நிலையத்தில் உள்ள காய்கறி சந்தையில் கிருமி நாசினி சுரங்கப்பாதை - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் திறந்து வைத்தார்