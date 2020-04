மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் புதிதாக 4 பேருக்கு கொரோனா - ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் + "||" + At the tirunelveli Government Hospital 4 people were newly Corona One was healed and returned home

