மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவை ஒழிக்கும் வரை மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + Until the eradication of corona in Karnataka People need to cooperate Interview with Deputy First Minister Aswath Narayan

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவை ஒழிக்கும் வரை மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி