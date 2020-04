மாவட்ட செய்திகள்

வேலைக்கு ஆட்கள் வராததால் குடும்பத்தினர், உறவினர்களை கொண்டு நெல் அறுவடையில் ஈடுபடும் விவசாயிகள் + "||" + Because there are no people to work for Bring family and relatives Farmers engaged in rice harvesting

