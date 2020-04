மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயார் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Ready to make any sacrifice for the people - First- Interview with Minister Narayanasamy

மக்களுக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயார் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி