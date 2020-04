மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் உருக்கம்: கொரோனா வார்டில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி- 59 நர்சுகள் + "||" + Tirunelveli At the Government Hospital Pathetically Will serve on the Corona Ward Pregnant— 59 nurses

நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் உருக்கம்: கொரோனா வார்டில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி- 59 நர்சுகள்