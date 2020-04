மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால், பறிக்க முடியவில்லை கொடியிலேயே முற்றி பயனற்று போன வெற்றிலை - விவசாயிகள் கவலை + "||" + With the curfew, Betel leaves could not be plucked out - Farmers are concerned

ஊரடங்கு உத்தரவால், பறிக்க முடியவில்லை கொடியிலேயே முற்றி பயனற்று போன வெற்றிலை - விவசாயிகள் கவலை