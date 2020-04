மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் இருந்து ரெயில் மூலமாக சென்னை, சேலத்துக்கு 6 லட்சம் முககவசங்கள் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 6 lakhs for dispatch from Tirupur by rail to Chennai and Salem

