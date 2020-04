மாவட்ட செய்திகள்

கொரக்கவாடியில் கொட்டிய ஆலங்கட்டி மழை - கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + In korakkavati Torrential rain and hail - The villagers are happy

கொரக்கவாடியில் கொட்டிய ஆலங்கட்டி மழை - கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி