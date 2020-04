மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம், முத்தூர் பகுதிகளில் பலத்த மழை; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Heavy rains in Kangeyam and Muttur areas The farmers are happy

காங்கேயம், முத்தூர் பகுதிகளில் பலத்த மழை; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி