மாவட்ட செய்திகள்

சாக்கடை வாய்க்காலில் தடை ஏற்படுத்திய மின்சார கேபிள்; கழிவு நீரில் இறங்கி அடைப்பு எடுத்த தூய்மைப்பணியாளர்கள் + "||" + Electric cable blocked by sewer drains; Cleaners who get down into waste water

சாக்கடை வாய்க்காலில் தடை ஏற்படுத்திய மின்சார கேபிள்; கழிவு நீரில் இறங்கி அடைப்பு எடுத்த தூய்மைப்பணியாளர்கள்