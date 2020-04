மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவு கடுமையாக்கப்படும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் பேட்டி + "||" + Thiruppathur District, Curfew will be tightened - Interview with Collector Shivan Arul

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவு கடுமையாக்கப்படும் - கலெக்டர் சிவன்அருள் பேட்டி