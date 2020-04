மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்களை அழைத்து செல்ல முடியாததால் சின்ன வெங்காயம் அறுவடை பாதிப்பு - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Because the men could not be taken Impact of Small Onion Harvest - The agony of the farmers

ஆட்களை அழைத்து செல்ல முடியாததால் சின்ன வெங்காயம் அறுவடை பாதிப்பு - விவசாயிகள் வேதனை