மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பிரச்சினையில் ‘கவர்னர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியது தவறல்ல’ - மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே சொல்கிறார் + "||" + On the Corona issue It was not wrong to consult with the governor Union Minister Ramdas Atwale says

கொரோனா பிரச்சினையில் ‘கவர்னர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியது தவறல்ல’ - மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே சொல்கிறார்