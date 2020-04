மாவட்ட செய்திகள்

வியாபாரிகள் வாங்க வராததால் வயல்களிலேயே அழுகி வீணாகும் தர்பூசணிகள் - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Because merchants don't buy Watermelons rotting in the fields - The agony of the farmers

வியாபாரிகள் வாங்க வராததால் வயல்களிலேயே அழுகி வீணாகும் தர்பூசணிகள் - விவசாயிகள் வேதனை