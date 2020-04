மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில், மேலும் ஒரு பெண்ணுக்கு கொரோனா உறுதி - பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15 ஆக உயர்வு