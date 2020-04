மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. நிதியில் இருந்து ரூ.15 லட்சத்தில் 4 நவீன கிருமி நாசினி தெளிப்பு எந்திரங்கள் + "||" + Salem West constituency MLA Out of the fund Rs.15 lakhs 4 Modern Antiseptic Spray Machines

