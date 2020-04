மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் அருகே, ஜவ்வரிசி ஆலையில் விஷவாயு தாக்கி 2 பேர் பலி + "||" + Near Atur, At the Jawwarisi plant - 2 killed in poison gas attack

ஆத்தூர் அருகே, ஜவ்வரிசி ஆலையில் விஷவாயு தாக்கி 2 பேர் பலி