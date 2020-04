மாவட்ட செய்திகள்

செம்பாக்கம் நகராட்சியில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - 5 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு ‘சீல்’ வைக்க கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + In the municipality of Sembakkam Coronal damage to 3 others 5 km Collector's order to seal the perimeter

