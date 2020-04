மாவட்ட செய்திகள்

மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு + "||" + At the cornerstone fireworks Died by Corona To bury the body Stimulated by the protest

மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு