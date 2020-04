மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் 30 ஆயிரம் கட்டிட தொழிலாளர்கள் 19 நாட்களாக வேலையின்றி தவிப்பு - நிவாரணத்தொகை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல் + "||" + By curfew 30 thousand building workers 19 days of unemployment - Emphasis on increasing the amount of relief

ஊரடங்கு உத்தரவால் 30 ஆயிரம் கட்டிட தொழிலாளர்கள் 19 நாட்களாக வேலையின்றி தவிப்பு - நிவாரணத்தொகை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல்