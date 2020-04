மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறிகளான காய்ச்சல், இருமல் உள்ளவர்கள் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் மாதிரி எடுக்கும் மையத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் அறிவுறுத்தல் + "||" + Coronavirus symptoms include fever and cough Sampling centers should be used in government hospitals Collector Arun Sundar Dayan's Instruction

கொரோனா அறிகுறிகளான காய்ச்சல், இருமல் உள்ளவர்கள் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் மாதிரி எடுக்கும் மையத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் அறிவுறுத்தல்