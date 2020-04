மாவட்ட செய்திகள்

Because merchants do not make purchases Sampangi pests by tractor Farmers destroying plow

வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்ய வராததால் சம்பங்கி பூச்செடிகளை டிராக்டரால் உழுது அழிக்கும் விவசாயிகள்