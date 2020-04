மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு ரூ.500 வழங்கியதையடுத்து வங்கிகளில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் - நீண்ட வரிசையில் நின்று பணத்தை எடுத்து சென்றனர் + "||" + After the central government has paid Rs.500 Wandering crowd in banks

மத்திய அரசு ரூ.500 வழங்கியதையடுத்து வங்கிகளில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் - நீண்ட வரிசையில் நின்று பணத்தை எடுத்து சென்றனர்