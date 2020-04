மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரம் பகுதியில் கோவில்கள் பூட்டப்பட்டுள்ளதால் தமிழ் புத்தாண்டில் வீட்டில் சாமி கும்பிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + As temples are locked in Tarapuram area civilians pray at home in tamil new year

தாராபுரம் பகுதியில் கோவில்கள் பூட்டப்பட்டுள்ளதால் தமிழ் புத்தாண்டில் வீட்டில் சாமி கும்பிட்ட பொதுமக்கள்