மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் டாக்டர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்துதரப்படும் - சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அதிகாரி தகவல் + "||" + Facilities will be provided to doctors in Tirupattur district

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் டாக்டர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்துதரப்படும் - சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அதிகாரி தகவல்