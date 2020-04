மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் முக கவசம் அணியாதவர்களுக்கு ரூ.500 உடனடி அபராதம் - சாலையில் சுற்றியவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + For those who do not wear face shields in Chennai Instant fine of Rs 500 Seizure of vehicles on the road

சென்னையில் முக கவசம் அணியாதவர்களுக்கு ரூ.500 உடனடி அபராதம் - சாலையில் சுற்றியவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல்