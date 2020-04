மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ் புத்தாண்டு: கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் வெளியே நின்று சாமி கும்பிட்ட பக்தர்கள் + "||" + Tamil New Year: Temples are closed Standing outside are the devotees of Sami Gumbita

தமிழ் புத்தாண்டு: கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் வெளியே நின்று சாமி கும்பிட்ட பக்தர்கள்