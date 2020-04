மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த 96 வயது முதியவர் உயிரிழப்பு - சாவு எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்வு + "||" + At Karur Government Hospital Who had been treated for coronation 96 year old dies in Dindigul

