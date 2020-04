மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டை விட்டு வெளியே வருபவர்கள் முக கவசம் அணிய வேண்டியது கட்டாயம் - கலெக்டர் அருண் உத்தரவு

People who get out of the house Forced to wear a face shield - Collector Arun orders

