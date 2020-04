மாவட்ட செய்திகள்

வாலிபருக்கு கொரோனா தொற்று என போலீசாருக்கு பொய்யான தகவல்; பெண் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + As a young man infected Corona false information to police; Case filed against woman

வாலிபருக்கு கொரோனா தொற்று என போலீசாருக்கு பொய்யான தகவல்; பெண் மீது வழக்குப்பதிவு