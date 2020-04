மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில், கொரோனா தொற்றை அகற்ற அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் - கண்காணிப்பு அதிகாரி தகவல் + "||" + In the Kumari district, To eliminate the corona infection Everyone should cooperate - Surveillance Officer Information

