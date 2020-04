மாவட்ட செய்திகள்

அம்மாபேட்டையில் நடமாடும் உரம் விற்பனை வாகனம் அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Minister of Transport KC Karupanan inaugurated the mobile fertilizer vehicle at Ammapettai

