மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து அதிகரிப்பால் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காய்கறி விலை வீழ்ச்சி - தக்காளி, வெங்காயம் ஒரு கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பனை + "||" + With the increase in arrival Koyambedu Market Vegetable prices fall

வரத்து அதிகரிப்பால் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காய்கறி விலை வீழ்ச்சி - தக்காளி, வெங்காயம் ஒரு கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பனை