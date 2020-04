மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் பகுதியில் குறைந்த தொழிலாளர்களுடன் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் இயங்க தொடங்கின + "||" + With fewer workers in the settlement area The fiery factories started running

குடியாத்தம் பகுதியில் குறைந்த தொழிலாளர்களுடன் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் இயங்க தொடங்கின