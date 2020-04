மாவட்ட செய்திகள்

தர்பூசணி பழங்களை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டரிடம் தி.மு.க. எம்.பி., எம் எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை + "||" + Watermelon berries The government should make direct purchases To the District Collector DMK MP, MLAs demand

தர்பூசணி பழங்களை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டரிடம் தி.மு.க. எம்.பி., எம் எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை