மாவட்ட செய்திகள்

உயர்மட்ட குழு பரிந்துரை இல்லை: விதிமுறையை பின்பற்றாமல் பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டால் நடவடிக்கை - கலெக்டர் தகவல் + "||" + No recommendation from the top panel: Action if the firework plant is operating without following the rule - collector information

உயர்மட்ட குழு பரிந்துரை இல்லை: விதிமுறையை பின்பற்றாமல் பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டால் நடவடிக்கை - கலெக்டர் தகவல்