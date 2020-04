மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில்கொரோனா பரிசோதனை முடிவுக்காக 515 பேர் காத்திருப்புகலெக்டர் தகவல் + "||" + In the Tanjore district 515 people waiting for Corona test results

தஞ்சை மாவட்டத்தில்கொரோனா பரிசோதனை முடிவுக்காக 515 பேர் காத்திருப்புகலெக்டர் தகவல்