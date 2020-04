மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில், வாங்க ஆட்கள் வராததால் செடியிலேயே கருகும் சம்பங்கி பூக்கள் - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Dharmapuri district, Because there are no buyers Sampangi Flowers -Farmers' request for relief

தர்மபுரி மாவட்டத்தில், வாங்க ஆட்கள் வராததால் செடியிலேயே கருகும் சம்பங்கி பூக்கள் - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை