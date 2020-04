மாவட்ட செய்திகள்

வாகனம், கால்நடையாக நீண்ட தூர பயணம்:சேலத்தில் இருந்து குமரிக்கு வந்த மாணவர்கள் + "||" + Long-haul travel by vehicle: Students from Salem to Kumari

வாகனம், கால்நடையாக நீண்ட தூர பயணம்:சேலத்தில் இருந்து குமரிக்கு வந்த மாணவர்கள்