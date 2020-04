மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பீதியால் முடக்கம்: வீட்டில் இருந்தபடியே வேலை செய்வது புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது - ஐ.டி. இளைஞர்கள் நெகிழ்ச்சி + "||" + Corona Panic Freeze: Working from home It's a new experience - IT Youth elasticity

கொரோனா பீதியால் முடக்கம்: வீட்டில் இருந்தபடியே வேலை செய்வது புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது - ஐ.டி. இளைஞர்கள் நெகிழ்ச்சி