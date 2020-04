மாவட்ட செய்திகள்

கிருமி நாசினி திரவம் தயாரிப்பதற்காகசரக்கு ரெயிலில் திருச்சி வந்த 2,750 டன் மூலப்பொருள்தனியார் ஆலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது + "||" + For the preparation of antiseptic fluid 2,750 tonnes of raw material in Trichy

கிருமி நாசினி திரவம் தயாரிப்பதற்காகசரக்கு ரெயிலில் திருச்சி வந்த 2,750 டன் மூலப்பொருள்தனியார் ஆலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது