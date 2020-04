மாவட்ட செய்திகள்

மே 3-ந் தேதி வரை துணிக்கடைகளை திறக்க கூடாது முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு + "||" + As of May 3rd Do not open clothing stores First-Minister Narayanasamy orders

மே 3-ந் தேதி வரை துணிக்கடைகளை திறக்க கூடாது முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு