மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் அதிரடி நடவடிக்கை: முக கவசம் - அனுமதி அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு அபராதம் - ஒரே நாளில் ரூ.11 ஆயிரம் வசூல் + "||" + Action action in nellai The face shield Fines for those who do not have a permit card Collections of Rs 11 thousand in one day

நெல்லையில் அதிரடி நடவடிக்கை: முக கவசம் - அனுமதி அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு அபராதம் - ஒரே நாளில் ரூ.11 ஆயிரம் வசூல்