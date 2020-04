மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது:தஞ்சையில், அடையாள அட்டை இல்லாமல் வந்தவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + The full curfew is observed today: In tanjai, those without identity cards will be fined

