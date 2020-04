மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவில் இருந்து ரெயில் மூலம்நாகர்கோவிலுக்கு 2,600 டன் அரிசி மூடைகள் வந்தனரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம் + "||" + By rail from Andhra Pradesh Nagercoil received 2,600 tonnes of rice bins

