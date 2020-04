மாவட்ட செய்திகள்

விளைச்சல் இருந்தும் வாங்க ஆள் இல்லை: ஒரு கிலோ கேரட் ரூ.7-க்கு விற்பனை - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + There is no buyer despite the yield: A kilo of carrots sells for Rs.7 - The agony of the farmers

விளைச்சல் இருந்தும் வாங்க ஆள் இல்லை: ஒரு கிலோ கேரட் ரூ.7-க்கு விற்பனை - விவசாயிகள் வேதனை